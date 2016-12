Pour toutes ces raisons, Ndjamena valait bien un détour, surtout que pas plus tard que le 24 décembre dernier, une humanitaire française, en la personne de Sophie Pétronin, a été enlevée à Gao par des hommes armés non encore identifiés.

Et ce n'est pas le président Deby qui dira le contraire ; lui qui, par ses hauts faits d'armes, est devenu un allié stratégique et incontournable de l'Occident dans la lutte contre les djihadistes.

C'est dire que le déplacement de Ndjamena était des plus attendus. Car, il constitue l'occasion pour Bernard Cazeneuve de remonter le moral des troupes qui combattent à mille lieues de chez elles. Et ce n'est pas tout. Bernard Cazeneuve et sa délégation en ont profité pour exprimer le soutien de la « France aux autorités tchadiennes ».

