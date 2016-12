Congo-Brazzaville: Trois personnes tuées lors d'une tentative d'évasion à la Maison d'arrêt de Brazzaville

D'après les premières informations recueillies sur place, un prisonnier a profité d'une récréation accordée à plusieurs d'entre eux dans le cours de 15 heures pour assommer d'un coup de pierre un gendarme commis à la garde des lieux avant de s'emparer de son arme et de se mettre à tirer. Aussitôt le mouvement a été suivi par ses collègues qui auraient à leur tour pris des armes, sans doute du poste de police, pour tenter la libération du reste des prisonniers. Les forces de sécurité sont intervenus très vite mettant en déroute les insurgés dont un serait tué sur place et d'autres repris. Une troisième personne, un visiteur, affirment des témoins, aurait été quant à lui fauché par une balle perdue en pleine tête.

