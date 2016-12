Congo-Kinshasa: Inondation - La ville de Boma sinistrée

Les pourparlers se poursuivent en République démocratique du Congo, entre le pouvoir et l'opposition, sous… Plus »

Il est fait état d'une cinquantaine des morts dans ces inondations ravageuses et des dégâts matériels importants. Conséquence : plusieurs milliers de personnes se retrouvent sans abris. Entre-temps, les recherches se poursuivent pour retrouver "éventuellement d'autres corps enfouis dans la boue" qui recouvre désormais une partie de la ville. Il y a, en effet, des corps non retrouvés qui seraient encore sous les eaux ou coincés à des endroits inaccessibles. Quelques trente et un corps ont déjà été enterrés mercredi et une vingtaine d'autres repêchés sur l'autre rive, en territoire angolais, étaient en instance de rapatriement jeudi. Ce qui pourrait alourdir le bilan. Pendant ce temps, la ville recouverte de boue atteignant parfois jusqu'à un mètre de hauteur à plusieurs endroits, affiche pour l'heure un tableau quasi apocalyptique.

