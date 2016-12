Congo-Kinshasa: Justice - L'opposant Franck Diongo condamné à cinq ans de prison ferme

Les pourparlers se poursuivent en République démocratique du Congo, entre le pouvoir et l'opposition, sous… Plus »

Une version qui, à en croire la défense, ne tient la route et serait brodée de toute pièce dans l'unique intention de nuire au député. D'après cette source, Franck Diongo aurait été encerclé dans sa résidence par des éléments de la garde républicaine qui l'auraient arrêté puis torturé pour des raisons que lui-même est loin d'expliquer. Ce énième développement intervenu quelques heures après la levée de l'immunité de Gabriel Kyungu (cadre du G7) paraît de trop et donne l'impression d'un acharnement du pouvoir contre les opposants alors qu'aux négociations du Centre interdiocésain, tout le monde prêche la décrispation comme l'une des recettes censées conduire à une sortie de crise.

Mais après débat et délibération, la Cour a fini par réduire cette peine à cinq ans de prison. C'est sur un lit de malade que l'opposant sous perfusion flanqué d'une équipe médicale qui le surveillait a écouté religieusement la peine qui lui est infligée. Alors que la classe politique négocie actuellement une issue heureuse à la crise sous la médiation de la Cénco, la condamnation de Franck Diongo est perçue dans le Rassemblement comme un mauvais signe de nature à compromettre le processus. Toutefois, les versions divergent quant aux charges imputées au leader du MLP. Pour l'accusation, l'opposant aurait séquestré, dans la foulée des manifestations du 19 décembre, à son domicile trois soldats de la garde républicaine qui habitent dans son quartier. Il les aurait pris et amenés dans sa résidence pour les battre et les maltraiter.

