Congo-Brazzaville: Et pourtant les petits livres d'initiation à la lecture sont aussi des jouets !

Le constat fait lors de la célébration de la fête de Noël, édition 2016, dans la plupart des quartiers de certaines de nos villes est qu'aucun parent n'a choisi comme jouet un bouquin d'initiation soit à la lecture soit à la connaissance de la science de la vie et de la terre ou soit un bouquin de bandes dessinées traitant de certaines scènes de vie courante.

Bon nombre de parents, ou tout au moins presque tous ont été dans des marchés pour acheter soit des poupées, des automobiles, des vélos, des jeux encore plus compliqués et plus chers, des jeux représentant de la violence dans toute sa forme, des projectiles lumineux à sonorité dangereuse et bien d'autres.

Et si le jouet sous-entend le diminutif d'un objet que l'on souhaite saint pour l'enfant, pourquoi chers parents achetez-vous aux enfants des jouets d'horreur comme des CD de guerre ou de combats violents, en l'occurrence des catchs où l'on assisterait à des rings qui font saigner ? Pourquoi donc, diable, nous ne facilitons pas le pré-façonnement de notre progéniture par l'accès à celle-ci aux bouquins et ouvrages d'initiation même à la technologie où l'on retrouverait des images et écrits dans un langage facile qui colle bien à leur blague et amusement ?

Oui, le jouet renvoie bien au diminutif de ce qui est le « jeu » et colle sainement à l'amusement de l'enfant. Tenez ! Pour des enfants qui sont à la maternelle par exemple, il y a des livres et bouquins qui traitent des exercices comme « traits horizontaux », « traits verticaux », « traits courbés », « comment colorer une image ? », « comment encercler une image ? » et bien d'autres. Ces choses, disons-mieux ces jouets, sont trop amusants pour les enfants. Et pour ceux qui sont au primaire, il y a bien des bouquins qui peuvent initier sainement lesdits enfants soit à la science de la vie et de la terre, à des mathématiques, à l'histoire, à la physique, à la chimie et cela créera une sorte de cordon ombilical entre le livre et l'enfant durant toute son évolution scolaire voire universitaire, surtout qu'il est connu de tous que les enfants lisent de moins en moins, donc donnons et « imposons » à ces enfants ces atouts qui, du reste, ne sont pas une mauvaise chose en soi.

Est-ce que vraiment c'est offrir un jouet à l'enfant de 2 ans d'âge lorsqu'on se permet de lui acheter un téléphone portable de 30.000 F CFA où plusieurs applications et fonctions sont présentes, alors que l'enfant de cet âge ne comprend rien de tout ça ? Pire encore, on sait pertinemment que le téléphone de ce type n'est nullement un « jouet ». Est-ce que la Noël serait synonyme de laisser les enfants dont l'âge varie entre 2 à 10 ans d'aller seuls dans les débits de boissons où la tentative est grande pour ceux qui ont 8, 9 et 10 ans de goûter à la bière ? C'est vraiment cela le jouet de l'enfant ? Dans cette euphorie, voilà ce que disent les parents qui cautionnent cette façon de faire : « Oh ! c'est la fête, laissez les enfants aller blaguer ». Et l'on se demande si les enfants blagueraient mieux à côté des verres de bière. Or, la vraie blague des enfants se passerait dans des parcs d'attraction à jeux d'enfants. Est-ce qu'offrir un jouet à l'enfant serait synonyme de lui acheter un vélo qui coûterait 100.000 F CFA, voire même plus alors que cet enfant si l'on vérifie bien manque même l'essentiel des supports basiques de son apprentissage à l'école ? Alors parents, nous sommes donc coupables vu certaines orientations malsaines que nous proposons à notre progéniture.

Ces velléités vont peut être se poursuivre même lors de la fête de Saint Sylvestre. D'où, nous les fustigeons pour attirer l'attention de certains parents. Car au lieu qu'ils continuent de dépenser follement pour des « jouets » d'horreur et de jeux violents, des livres et bouquins d'initiation à tout apprentissage saint sont aussi des excellents jouets. Que des parents comprennent aussi cela !