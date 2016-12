Congo-Kinshasa: Reprise du dialogue - Vers un accord, ou la rupture?

Hier, jeudi 29 décembre, Marcel Utembi et ses compagnons ont entamé la tournée de la… Plus »

L'opposition dit attendre des gestes, et notamment la libération de plusieurs prisonniers politiques, mais également l'arrêt des poursuites contre un ancien proche du chef de l'Etat, devenu son principal rival, Moïse Katumbi. Et jusqu'à mercredi soir, cela semblait loin d'être acquis.

Après la rencontre avec Joseph Kabila, les évêques ont vu tour à tour l'opposition, puis la majorité. Pas d'indication sur l'issue de ces pourparlers, mais cette petite phrase sur les réseaux sociaux de Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Etienne : « À ce stade, nous sommes plus proches de la rupture que de la solution ». Et d'ajouter : « Demain est un autre jour. »

