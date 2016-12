Congo-Kinshasa: Peu après sa condamnation - Franck Diongo lance un appel à ne pas trahir le pays

Le Président National du MLP, le Député National Franck Diongo a été condamné pour 5 ans de prison ferme aux termes d'un procès qui a duré plusieurs heures. C'était le mercredi 28 décembre 2016 à la Cour Suprême de Justice.

Cet élu de Kinshasa est accusé de séquestration des éléments de la garde républicaine. Curieusement et à la surprise de tout le monde, Franck Diongo est resté imperturbable. Quelques minutes seulement après sa condamnation, cet opposant dit n'est pas être surpris par la sentence. «Je le savais, tout est programmé d'avance et je ne suis pas surpris. C'est mon choix de servir le Congo et de me battre pour la démocratie et je ne regrette rien », a-t-il dit avant de quitter la Cour Suprême de Justice.

Aussi, il a profité de sa dernière intervention pour lancer un message fort à l'endroit de tous les politiciens, en particulier, et l'ensemble de la population congolaise, en général. Son message interpellateur est clair, c'est l'amour de la République Démocratique du Congo. «... Vous qui êtes restés dehors, s'il vous plait, ne trahissez pas le Congo», a-t-il lancé. Franck Diongo devra donc passé les cinq prochaines années en prison. Du côté de l'opinion, surtout de l'opposition radicale, particulièrement le Rassemblement, l'on crie au scandale. Depuis le jour de sa condamnation, des réactions se multiplient dans les milieux politiques.

En promettant de défendre même ceux qui l'ont condamné, l'opinion congolaise pense que l'Opposant Franck Diongo a pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal. D'où, la grandeur d'esprit de cet homme politique. Il reste, par ailleurs, convaincu que, même à son absence, il y aura ceux qui poursuivront sa lutte. A en croire ses propos, tout était planifié d'avance. L'objectif était de faire taire un opposant, dit-il. «J'avais dénoncé, je ne pouvais pas fuir. Le libérateur ne recule pas devant la prison, devant la mort, ni les intimidations. C'est un choix que j'ai fait. Je continue mon combat. C'est un procès de la honte. J'ai refusé de comparaître parce qu'ils n'avaient pas qualité de me juger. C'est un scenario, ils ont été appelés pour me nuire. Je savais que je serai condamné mais je n'ai pas fui, je ne suis pas allé me cacher. J'avais annoncé le 19 qu'on va me tuer ou on va organiser une fausse flagrance, vous savez ça, je ne voulais pas me cacher si non ça serait un mépris pour le peuple congolais, une honte ou alors je renonçais à tout mon combat. Voilà pourquoi, j'ai résisté. Je vous donne un seul rendez-vous, la victoire», a-t-il déclaré.

Pour lui, sa vie n'est pas importante, c'est le peuple qui compte. «Ce n'est pas ma vie qui compte mais la vie du peuple congolais. Même ceux qui me condamnent, je veux dire le magistrat, je les défendrai, même les policiers qui me violentent, je les défendrai, le Peuple congolais je le défendrai toujours. La seule chose que je dois vous dire, vous qui êtes restés dehors, ne trahissez pas le Congo. Je ne trahirai jamais le Congo », a-t-il martelé.

Aux dernières nouvelles, Franck Diongo serait conduit, depuis hier dans l'après-midi à la prison centrale de Makala, malgré son état de santé, a-t-on appris.