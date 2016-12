Congo-Kinshasa: Gouvernement - La grande déception du PA et Kabila Désir !

Levée de boucliers à la Majorité Présidentielle où des forces politiques combattantes trouvent à redire sur la composition de l'équipe gouvernementale Samy Badibanga. Les membres des Bureaux politiques de Kabila Désir et du Parti pour l'Action (PA), qui se sont enfermés pendant deux jours, du 27 au 28 décembre, au siège du PA à De Bonhomme, ont stigmatisé la marginalisation de leurs structures, pourtant, à l'avant-garde du combat pour la longévité politique du Président Kabila.

Ils ont relevé que le Gouvernement Badibanga, malgré son caractère éléphantesque, se caractérise par des déséquilibres sociologiques et politiques importants. Le fait, par exemple, que des provinces entières du pays ne soient pas représentées, en dit long. Le fait également que des bases politiques et sociologiques de Kabila soient absentes du Gouvernement Samy Badibanga inquiète. Le PA et Kabila Désir notent, par ailleurs, avec amertume, que des territoires qui ne pèsent pas plus qu'une circonscription électorale, aient obtenu plus de portefeuilles qu'il n'en faut et de très loin.

Déclaration politique

Les Partis politiques Parti pour l'Action, P.A et Kabila Désir, K.D, Forces combattantes et fer de lance de la Majorité Présidentielle, réunis à leur siège à Kinshasa, pendant deux jours, du 27 au 28 décembre 2016, en session d'évaluation des questions politiques de l'heure, font la déclaration ci-après :

Le Parti pour l'Action et Kabila Désir réitèrent leur loyauté et leur soutien à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Autorité Morale de la Majorité Présidentielle ;

Saluent la maturité politique du Peuple congolais et l'apaisement observé après la publication du Gouvernement Badibanga le 19 décembre 2016 ;

Constatent d'importants déséquilibres sociologiques et politiques ; des provinces du pays qui ne sont pas représentées ; des bases politiques et sociologiques de Kabila absentes ; des territoires qui sont des circonscriptions électorales qui ont plus qu'il n'en faut et de très loin ;

Outre cela, le Parti pour l'Action et Kabila Désir notent l'absence des Forces Kabilistes combattantes d'avant-garde et des fiefs électoraux majeurs ;

Les deux Forces politiques saluent les discussions directes qui se tiennent à l'initiative de Son Excellence Joseph Kabila Kabange sous l'égide de la CENCO et appellent à leur aboutissement heureux pour des scrutins libres, apaisés et transparents ;

Exhortent leurs militantes et militants à plus d'engagement et de combativité ;

Le Parti pour l'Action et Kabila Désir rappellent leur leitmotiv : la loyauté est une cuirasse qui ne faiblit jamais ; rien ne se fera au Congo sans Kabila, ni contre Kabila.

Me KIHANDA PAKOM

Secrétaire Général

Kabila Désir

Michel SAKOMBI

Secrétaire Général