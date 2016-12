Congo-Kinshasa: Négociations directes - Centre Interdiocésain - L'Accord attendu aujourd'hui !

Les journalistes dépêchés au Centre Interdiocésain pour couvrir la plénière du Dialogue qui se tient sous les auspices de la CENCO, sont rentrés pratiquement bredouilles dans leurs rédactions, jeudi 29 décembre 2016. La plénière prévue pour l'adoption des recommandations de l'Accord inclusif n'a plus eu lieu à cause de divergences en souffrance qui dépassent, semble-t-il, l'étendue du pouvoir des délégués.

Ce sont des divergences sur le Chef du Gouvernement, les attributions du Comité de suivi et la recomposition de la CENI qui persistent. Devant l'intransigeance, d'un côté, des légats de la Majorité Présidentielle avec leurs alliés de circonstance signataires de l'Accord du 18 octobre dernier, et, de l'autre, l'Opposition incarnée par le Rassemblement et le Front pour le Respect de la Constitution, les médiateurs de la CENCO (Conférence Episcopale Nationale du Congo) ont décidé d'en discuter directement, mais séparément, avec le Président Kabila et l'opposant Tshisekedi. Dans la soirée, les prélats ont fait le déplacement du Palais de la Nation à la rencontre du Chef de l'Etat. Juste après, ils étaient annoncés à Limete, dans la résidence d'Etienne Tshisekedi. A première vue, il n'y a aucune divergence qui soit réellement insurmontable. Les différentes parties aux discussions se déchirent autour des individus, pas plus. Par principe, le choix ou la désignation du Premier Ministre revient à l'Opposition. Mais, le Rassemblement en revendique la paternité.

Alors que les autres, c'est-à-dire, les caciques de la Majorité Présidentielle, veulent maintenir Samy Badibanga à la Primature pour le compte de l'Opposition signataire de l'Accord du 18 octobre. C'est ainsi qu'ils ont programmé une plénière à l'Assemblée nationale destinée à l'examen du Budget de l'Etat 2017 arrêté à quelque 4 milliards de dollars. A ce sujet, le Sénat a entrepris une démarche contraire. Lors de la plénière du jeudi 29 décembre, les Sénateurs ont, eux, prolongé de quatre mois, les crédits provisoires accordés au Gouvernement pour son fonctionnement. C'est une option qui pourrait donner suffisamment du temps au Gouvernement de la République pour préparer et présenter un budget de l'Etat réaliste. De toutes les façons, il faudra que les deux Chambres du parlement parviennent à s'entendre sur ce qui est mieux à faire pour la bonne marche de la République.

Jusqu'où sont-ils prêts à aller ?

La CENCO, dans un rapport d'étape, avait parlé de 95 % d'avancées obtenues depuis le début des négociations directes, le 8 décembre 2016, au Centre Interdiocésain. Il a été donné aux journalistes d'apprendre que le Chef de l'Etat resterait en fonction pour une année supplémentaire, qu'une gestion consensuelle serait instituée pendant la période transitoire. La durée de la transition a été réduite. La présidentielle et les législatives nationales seront organisées en décembre 2017 et non en avril 2018 comme initialement annoncé. Un Comité de suivi costaud et aux pouvoirs élargis devrait être mis en place. Qui en prendra les commandes ? Le Rassemblement ou le Front ? Aux dernières nouvelles, le Front mené par le MLC veut prendre la tête du Comité de suivi, parce que non partant pour la Primature. Même si l'Accord était signé, il restera, en revanche, la problématique de sa mise en application.