Congo-Kinshasa: L'Université de Kinshasa perd sa plus belle verdure !

Le milieu académique de l'UNIKIN présente une panoplie de défis d'ordre écologique à relever. Le manque d'hygiène, l'absence des techniques de gestion des déchets des ménages environnants et des services académiques constituent un danger permanent à prévenir pour le bien-être de l'environnement et de l'écologie.

Au cours d'une descente sur le terrain, effectuée le 27 décembre dernier, par les professionnels des médias, l'on s'est aperçu de près des conditions de vie que mènent les étudiants sur la colline inspirée, leurs professeurs ainsi que les agents œuvrant au sein de cet alma mater.

En effet, cet établissement universitaire constitue un milieu où les activités d'achat et de vente s'effectuent au quotidien. C'est plutôt sur le trafic universitaire où l'on trouve les restaurants de fortune lorsqu'on emprunte la route qui mène vers Kindele, les papeteries, les bureautiques, les cireurs et tant d'autres. Dans différents homes d'étudiants, il existe également ces mêmes restaurants de fortune mais qui ne savent comment gérer les déchets produits.

De ces diverses activités découlent un certain nombre de problèmes qui constituent un frein aux Objectifs du Développement Durable quant à sa dimension de la gestion judicieuse de l'environnement et essentiellement des déchets liquides et solides produits dans le site de l'Unikin. Les producteurs de ces déchets devraient, par acquit de conscience, se réserver de les déverser dans des endroits inappropriés qui se muent en dépotoir.

Plusieurs endroits prouvent à suffisance qu'au sein de l'Unikin, les autorités, sinon les étudiants eux-mêmes ne s'organisent pas efficacement pour faire face aux défis écologiques qui menacent les nombreuses vies humaines. Aux environs du home 20 tout comme de l'église Protestante « PPUKIN », ces espaces verts se servent d'urinoir et du lieu d'aisance. Tout le monde qui y traverse, notamment au-delà de 18 heures sent une odeur fétide. Il en est le cas de la poubelle du home 30 qui n'est pas entretenue et dont les déchets légers trainent aujourd'hui sur la grande artère qui mène vers l'avenue Congo-Fort. Pendant la saison de pluie, la situation s'empire à telle enseigne que les flaques d'eau préoccupent tous les passagers.

C'est ici que chacun et chacune devra se sentir interpeller pour gérer, à sa juste mesure, ses déchets produits au jour le jour.