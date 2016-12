Congo-Kinshasa: Bout du tunnel !

opinion

Dans quel état d'esprit, les Congolais vont-ils devoir finir l'année 2016, qui termine sa course dans 24 heures ? Une réponse, vraiment lapidaire, conduirait à soutenir, au regard de l'engouement observé à Kinshasa sur les préparatifs de la saint Sylvestre-trompe œil de la paix qui s'est installée en République Démocratique du Congo- que c'est dans un esprit de tension latente.

Au plan social, la crise est perceptible dans presque toutes les familles. Simplement, parce que l'Etat Congolais n'est pas en mesure de payer un salaire qui puisse permettre à ses agents de nouer les deux bouts du mois. C'est à la sauvette que les gens vivent. Au plan économique, la hausse des prix des biens de première nécessité constitue un casse-tête pour plus d'un parent. La politique, finalement, c'est elle qui prend captive toutes les intelligences au pays. Professeurs d'universités, chercheurs indépendants, analystes politiques, observateurs avertis, acteurs politiques, ceux de la société civile, dont les Evêques, hommes d'affaires, marchands, étudiants, élèves des humanités, voire de l'école primaire, chômeurs... , tous sont embrigadés par la tenue des discussions directes au Centre Interdiocésain de Kinshasa.

Celles-ci sont quasiment arrivées au bout du tunnel, parce que c'est aujourd'hui, 30 décembre 2016, qu'interviendra la conclusion historique de l'Accord politique, gage de sortie de crise entre les signataires et non signataires de l'Accord de la cité de l'Union africaine. Après les échanges entre les émissaires de deux camps, depuis le 8 décembre dernier, qui ont abouti à aplanir près de 95% de divergences, il y a ce qui constitue comme points d'achoppement. Entre autres, la personne devant conduire la transition, la refonte de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ainsi que la détermination du pouvoir du Comité de Suivi. Eu égard à ce qui précède, la sagesse des Evêques a conduit ces derniers à se référer aux mandants. C'est-à-dire, au tandem Kabila-Tshisekedi. Le premier, en sa qualité de Chef de l'Etat, dont le mandat a pris fin le 19 décembre dernier, en même temps Autorité morale de la majorité présidentielle. Le deuxième, Président du Comité des Sages du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au Changement.

Il est aussi président national de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Pour les Evêques, ce sont les deux, identifiés comme tel, qui tiennent en mains le sort de la République. La paix dépend d'eux, autant que le désordre ou le malheur. D'où vient qu'il leur est recommandé, au-delà de leurs intérêts politiques propres, de leur famille politique, dont certains acteurs affichent des positions extrémistes, de privilégier l'intérêt de la nation. Le vœu de tous les Congolais, en cette fin d'année et pour la suite de l'année prochaine, ce qu'ils parviennent à un accord devant déboucher sur la cohabitation. Celle-ci aura le mérite de conduire le peuple congolais aux élections, libres, démocratiques, transparentes et crédibles. Ce vœu est aussi partagé par le Pape, les Etats-Unis d'Amérique, l'Union européenne. C'est dire que finalement, l'on est arrivé au bout du tunnel.