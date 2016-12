Burkina Faso: ASCE-LC - La restructuration du contrôle public en débat à Tenkodogo

La session 2016 du cadre de concertation des organes de contrôle de l'ordre administratif, de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC) s'est tenue, du 27 au 29 décembre 2016, à Tenkodogo.

«Mise en œuvre de la restructuration des organes de contrôle de l'ordre administratif» ! C'est sous ce thème que les membres des organes de contrôle de l'ordre administratif de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC), ont tenu leur Cadre de concertation, du 27 au 29 décembre 2016, à Tenkodogo.

Le Contrôleur général d'Etat (CGE) de l'ASCE-LC, Luc Marius Ibriga, a indiqué à l'ouverture des travaux, que le choix du thème est en liaison avec les résultats d'une étude commanditée par son institution avec l'appui du PNUD en 2012, sur «la révision du cadre institutionnel et stratégique des inspections techniques des départements ministériels». L'étude a abouti à des projets de textes qui, malheureusement n'ont pas eu de suite.

Le CGE a dit espérer que cette restructuration va aller jusqu'au bout, parce que l'ASCE-LC bénéficie de l'accord des plus hautes autorités pour le contenu de la restructuration. Il a précisé qu'il s'agit maintenant de passer à la phase de l'appropriation par les acteurs afin de rendre cela opérationnel sur le terrain.

Le contrôleur général d'Etat a aussi soutenu que toute politique de développement qui néglige le contrôle est vouée à l'échec.

Pour lui, ce postulat de base qui devrait guider les actions de tous les dirigeants souligne que le rôle et la place des organes de contrôle sont primordiaux dans l'action du gouvernement pour lui permettre d'anticiper et de prévenir les risques éventuels.

«Mieux, ce contrôle a besoin d'être renforcé, de bénéficier d'une attention particulière afin que la bonne gouvernance se transforme en culture de bonne gestion dans notre pays», a-t-il expliqué.

Passer de l'inspection à l'audit

Luc Marius Ibriga a, en outre, souligné que les différents corps de contrôle ont pour missions, entre autres, d'œuvrer à améliorer la qualité des services publics, de promouvoir une culture de service public, de veiller à une gestion saine et transparente des affaires publiques et enfin, d'améliorer l'efficacité et le contrôle de la gestion des ressources publiques. L'objectif visé à travers ces trois jours de réflexion est de susciter des débats permettant l'opérationnalisation de la restructuration du contrôle public.

En plus de l'adoption des différents plannings annuels et plans triennaux, ces corps de contrôle de l'ordre administratif vont s'approprier les résultats de l'atelier sur la restructuration ; dégager les actions prioritaires à mettre en œuvre pour l'efficacité de la restructuration des organes de contrôle et proposer un plan de mise en œuvre de la restructuration des organes de contrôle.

Pour réussir cette mue, l'institution que dirige Luc Marius Ibriga a fait appel à un grand nombre d'expertises venant d'horizons divers, notamment des autorités de régulation, du parquet, du barreau, de l'ordre des experts comptables, de l'agence judiciaire du trésor, des OSC de lutte contre la corruption et des partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'ASCE-LC.

A entendre le CGE, il s'agit d'utiliser ce cadre pour permettre à l'ensemble des acteurs de s'approprier les changements qui vont intervenir dans l'organisation du cadre de contrôle et surtout de mettre en commun leurs programmes d'activités dans la perspective du budget-programme car, a-t-il ajouté, les inspections techniques des services vont passer en autorités ministérielles d'audits internes.

«Passer de l'inspection à l'audit est un changement de philosophie et de démarche qu'il faut que les différents acteurs s'approprient.

L'Inspection générale des finances (IGF) acquièrt également une fonction et des prérogatives nouvelles, qu'il faut que les uns et les autres comprennent ainsi que son rôle pour pouvoir faire appel à l'IGF dans le cadre du contrôle financier», a-t-il indiqué.