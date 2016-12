Burkina Faso: D1 - USFA # EFO, RCB # AJEB, les théâtres de la 7e journée

Même si les Buffles partent favoris, la victoire n'est pas gagnée d'avance car l'USCO joue devant ses supporters et surtout l'équipe est galvanisée par la victoire en déplacement à la 6e journée. Le dernier match du jour se joue à Koudougou entre le BPS et le Santos.

La bataille commence ce soir avec cinq matchs au programme. L'USO et le Majectic s'affrontent au stade à 15h30 et après eux, l'ASFA-Y croisera les crampons à 17h45 avec le KOZAF au stade Issoufou-Joseph-Conombo.

Le championnat national de football du burkinabè jouera sa 7e journée à partir de ce soir 30 décembre 2016. Pour les rencontres d'aujourd'hui on en aura deux au stade Issoufou-Joseph-Conombo, un au stade Wobi, un au stade Balibié-Batiébo de Koudougou et au stade municipal de Banfora. Demain samedi, les trois autres rencontres se disputeront au stade Issoufou-Joseph-Conombo et au stade Wobi.

