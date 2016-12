Burkina Faso: Civisme en milieu scolaire - Des délégués d'établissements formés à Bobo-Dioulasso

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a organisé, les 22 et 23 décembre 2016 à Bobo-Dioulasso, une session de formation sur le civisme au profit des délégués d'établissements du post-primaire et du secondaire de la ville.

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique poursuit sa lutte contre l'incivisme au Burkina Faso. Il a, en effet, formé, les 22 et 23 décembre 2016 à Bobo Dioulasso, des délégués d'établissements du post-primaire et du secondaire de la ville au civisme.

La formation s'est déroulée sous le thème : «Place et rôle du délégué d'établissement dans la promotion du civisme et de la citoyenneté responsable en milieu scolaire».

Au cours des deux jours de formation, deux modules ont été exposés aux participants venus de plusieurs établissements de la ville.

La jeunesse scolaire, un relai pour la promotion de la citoyenneté

Ainsi, ils se sont penchés le premier jour sur : «Droits humains, civisme et citoyenneté», avec trois sous- modules notamment : «Généralités sur les droits humains», «Notions de civisme et de citoyenneté» et «La culture de la tolérance et de la paix».

Quant au second jour, les échanges ont porté sur «La promotion de la citoyenneté responsable en milieu scolaire», avec également trois sous-modules à savoir, «L'incivisme et violences en milieux scolaires», «Les droits et les devoirs de l'élève» et «Le rôle des délégués d'établissements dans la promotion du civisme et de la citoyenneté».

A l'issue de la formation les participants doivent retourner dans leurs établissements avec des connaissances sur le civisme et la citoyenneté.

«L'objectif de cet atelier est de former les délégués d'établissements pour qu'ils soient le relai de la communication auprès des autres élèves et également de les interpeller sur leur rôle dans la promotion du civisme et de la citoyenneté responsable en milieu scolaire», a indiqué le Directeur d'éducation civique et de la citoyenneté (DECC), Armand Héma, par ailleurs l'un des formateurs.

A en croire M. Hema, face à cette montée de l'incivisme, au sein la jeunesse, le ministère en charge des droits humains et la promotion civique entend mener des actions de sensibilisation au profit des scolaires.

En outre, il pense que les délégués étant les porte-parole auprès des autres élèves, ces délégués pourront participer à rendre le milieu scolaire plus sain.

Et d'ajouter : «Il est très important de toucher les délégués car très souvent ce sont ceux-là même qui donnent les mots d'ordre soit de grèves, soit de manifestations et autres s'ils sont sensibilisés à ces notions je pense que le Burkina Faso gagnerait».

C'est pourquoi il pense nécessaire de former ces scolaires au civisme, à la citoyenneté et aux droits humains.

L'un des participants, Abraham Bazié, élève au lycée professionnel régional Guimbi-Ouattara, compte mettre ces connaissances acquises au profit de ses camarades des lycées et collèges de la cité de Sya.

Pour ce faire, Abraham Bazié souhaite utiliser le dialogue pour amener ses camarades à la raison et à les sensibiliser.

Le secrétaire général des Hauts-Bassins, représentant du gouverneur de la région, Bernard Béba a laissé entendre que les délégués étant les porte-parole des élèves, doivent faire passer le message auprès de leurs camarades tout en leur faisant savoir que l'incivisme met le pays en arrière.