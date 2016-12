Burkina Faso: ONU - Ban Ki-moon remercie le pays pour sa collaboration

document

Dans une lettre datée du 02 décembre 2016, adressée au Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur, Son Excellence Monsieur Alpha Barry, le Secrétaire Général sortant des Nations unies, Monsieur Ban Ki-moon partage succinctement ses vues sur les défis mondiaux et traduit sa reconnaissance au «pays des Hommes intègres» pour le soutien durant son mandat.

Monsieur le Ministre,

Après près de dix ans à la tête de l'Organisation des Nations Unies, je tiens non seulement à vous remercier chaleureusement pour votre étroite collaboration, mais aussi à partager avec vous mes vues sur les défis que, je l'espère, vous relèverez avec mon successeur, M. Antonio Guterres. La signature de l'Accord de Paris sur le changement climatique et l'adoption du Programme de développement durable à l'horizon 2030 s'imposent comme des réalisations exemplaires de ce dont la communauté internationale est capable lorsqu'elle est unie dans sa détermination et dans son action.

Dès lors, il m'est d'autant plus difficile de constater que des divisions entre Etats Membres affectent la résolution de conflits et de drames humanitaires dans la République arabe syrienne, dans la République du Yémen, dans la République du Soudan du Sud et ailleurs encore. Je vous suis reconnaissant, ainsi qu'à votre pays, d'avoir été un partenaire privilégié et fiable durant mon mandat. J'espère que vous continuerez à soutenir l'Organisation des Nations Unies ainsi que mon successeur afin d'affronter les plus grands défis de notre temps. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

BAN Ki-moon