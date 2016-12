Congo-Kinshasa: Après le tête-à-tête avec Kabila - Dialogue bis - La CENCO fixe rendez-vous à l'opinion ce vendredi !

Photo: http://www.laprosperiteonline.net/

Dialogue en RDC

Hier, jeudi 29 décembre, Marcel Utembi et ses compagnons ont entamé la tournée de la dernière chance auprès du Président Kabila. Avant ce face-à-face, ils avaient tablé sur les persistantes divergences avec la délégation du Rassemblement.

Le démon qui se cache dans les détails de 5 pourcents qui bloquaient, jusque-là, a-t-il été exorcisé ? La question demeure car, les évêques ont gardé le plus grand secret sur cette impérieuse rencontre. Toutefois, ils ont renvoyé les curieux et autres à suivre les développements des plénières de ce vendredi 30 décembre à 10 heures et à 15 heures, renseigne-t-on. La première tablera, certainement, sur l'Accord et la deuxième pourrait conclure les assises de la CENCO. Oui, selon Donatien Nshole, le porte-parole de cette structure catholique, Accord ou pas, la Conférence Episcopale Nationale du Congo devrait mettre fin aux discussions directes aujourd'hui.

La cheminée du Centre Interdiocésain est restée vierge durant tout le mois de décembre alors que des lancinantes discussions y ont été menées pour trouver un compromis politique sur la gestion du pays après la fin du mandat du Président Kabila. Le samedi dernier, Marcel Utembi déclarait qu'il y avait un consensus à 95 pourcents et, par ailleurs, tout laissait entendre que les 5% restants allaient être décantés aussi facilement qu'un "Ave Maria" peut être récité par un séminariste. Pourtant, jusqu'au jour annoncé comme celui de la ratification de l'Accord, à savoir ce vendredi 30 décembre, la certitude de la signature unilatérale de ce texte n'est pas un acquis. Majorité et Opposition se rejettent, ces jours, la responsabilité par presse et porte-voix interposés. Ils en feront autant au cas où il n'y a pas d'Accord ce vendredi. Rien d'étonnant. C'est bien là les habitudes les plus courantes des politiques au Congo-Kinshasa. Côté divergences, aux dernières nouvelles, la Majorité n'entend toujours rien céder sur la restructuration souhaitée de la CENI.

Pour le Rassemblement, le poste de Premier ministre doit lui revenir. Il réclame toujours le remplacement de Samy Badibanga par un membre de la coalition. D'autres sujets de tractations concernent le partage des postes au niveau des provinces. D'après les sources de deux camps, les gouverneurs des provinces actuels devraient sauver leurs têtes, mais seront obligés de composer avec l'opposition au niveau des gouvernements provinciaux. Restera l'épineuse question de la décrispation du climat politique mise en mal par la condamnation mercredi de l'opposant Franck Diongo. Le Chef de l'Etat est peut-être le seul qui peut décanter la situation sur cette question cruciale. D'où, les évêques lui ont rendu visite pour essayer de sauver ces assises qu'ils conduisent avec sa grande bénédiction. Au sortir de cet échange, la délégation de la CENCO n'a rien déclaré sauf fixé un rendez-vous à l'opinion aujourd'hui à 10 heures.