Congo-Kinshasa: Echos dans nos clubs - Hubert Velud - « je quitte le TP Mazembe, je vais là-bas... »

La vision était de permettre à Mazembe de se maintenir et conserver son titre. Bail conclu, Velud s'est engagé, mais la tâche ne lui sera pas facile, parce que l'équipe sera éliminée aux 8ème de finales. Qu'à cela ne tienne, Velud avait encore une carte à jouer, parce que Mazembe était déversé à la Coupe de la Confédération, et devait commencer par les 8ème de finales bis. Le technicien français surmonte les étapes : 8ème de finales, quarts de finales en mini championnat, demi-finales en aller et retour, et de même que la finale. Velud gagne le pari. Mazembe gagne la compétition. Au niveau du national, ils ont gagné la Linafoot édition 2016, la Supercoupe du Congo et laisse l'équipe en bonne posture pour l'édition 2017 qui se joue encore dans différentes zones en provinces. C'est avec ce tableau positif qu'Hubert Velud préfère partir. Il sort donc par la grande porte.

