Burkina Faso: Budget-programme - Les contrôleurs financiers, aptes à jouer leur partition

«L'exercice de votre fonction requiert beaucoup de courage, d'abnégation et surtout un effort dans la maitrise des normes et méthodes de contrôle», les a-t-il conseillés.

Le nouveau dispositif des marchés publics a également été passé au crible par les contrôleurs financiers. Son appropriation et sa mise en œuvre par les différents acteurs contribueront à améliorer la gestion de la commande publique avec plus de transparence et permettra une meilleure absorption des crédits budgétaires, et partant l'amélioration substantiel du taux d'exécution des projets et programmes nationaux de développement, livre le rapport de synthèse des travaux.

Pour réussir le passage au nouveau programme, les participants ont aussi pris langue avec les réflexions de la Direction générale de Contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) pour adapter le contrôle a priori et a posteriori à l'approche budget-programme.

Et c'est l'article 6 du décret N°2016-598/PRES/PM/MINEFID de juillet 2016, portant Règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) qui précise les acteurs d'exécution du budget. Il s'agit notamment des ordonnateurs et des comptables.

Sous le thème : «Adaptation du contrôle financier au cadre harmonisé des finances publiques : mécanismes et outils de mise en œuvre», la rencontre a servi de cadre de partage d'informations sur le plan de basculement «progressif» au budget-programme qui s'étend sur trois ans (2017, 2018 et 2019).

Copyright © 2016 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.