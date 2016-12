Burkina Faso: Echangeur du Nord - Les riverains demandent des indemnisations

Ainsi, comme dédommagement, les maraîchers réclament pour la perte de leurs productions, une compensation de 2 200 F CFA par m2 pour une période de trois ans et l'aménagement d'un site pour réinstaller les producteurs. En ce qui concerne le dédommagement des biens, ils souhaitent une compensation de 300 000 F CFA par puits et un dédommagement de tous les arbres appartenant aux maraîchers conformément à la grille du ministère en charge de l'environnement. Pour le compte des commerçants concernés, ils demandent un dédommagement de 100 000 F CFA par acteur recensé et une réinstallation avec l'appui de la mairie. Leur plateforme revendicative sera remise aux autorités avant d'éventuelles actions, ont-ils indiqué.

Ce que ces derniers ont déploré. « Ce n'est pas du tout une bonne chose pour nous, c'est mortel », a clamé le président de la fédération des maraîchers, Soumaïla Ouédraogo. Outre ces récriminations, les conférenciers se sont plaints de la fermeture des principales routes (RN2 et RN22), et des voies de déviation, source d'insécurité à leur avis.

« Les maraîchers n'ont pas été associés à leur déguerpissement. Les initiatives et les décisions relatives à la gestion de leur indemnisation se font sans leur implication effective et sans la prise en compte de leur avis », a-t-il expliqué.

La coordination des Comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire (CDAIP) de l'ex-arrondissement de Sig-noghin, et la fédération des maraîchers dudit arrondissement ont tenu une conférence de presse, le 28 décembre 2016, à Ouagadougou. Ils ont manifesté leur indignation relativement à la construction de l'échangeur du Nord.

Copyright © 2016 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.