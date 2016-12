Ile Maurice: Flic-en-Flac - L'anarchie sur les routes décriée

Il regrette ainsi le fait que le projet d'une deuxième route pour Flic-en-Flac ait été mis au placard. Si des infrastructures appropriées sont réclamées à Flic-en-Flac, Ben Rommaldawo conclut qu'il serait également primordial d'avoir plus de policiers sur les routes. Cela, au niveau du rond-point mais aussi dans le village pour plus de sécurité.

«Ils avaient été installés cette année, lorsque les travaux pour ce rond-point et les nouvelles routes d'accès - qui mèneront au prochain campus et à l'université - avaient débuté.

Ils décrient notamment les manquements au niveau de la route et les installations qui s'avèrent plus dangereuses qu'utiles, pouvant causer des accidents.

Flic-en-Flac est victime de son développement et sa croissance démographique rapides. Si les hôtels, commerces et résidences ont connu un essor spectaculaire ces dernières années, on ne peut en dire autant pour les infrastructures routières de la localité.

