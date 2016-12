Egypte: Al Ahly bat Zamalek dans le derby

Une nouvelle fois, le derby d'Egypte entre Al Ahly et le Zamalek a tenu ses promesses. Et c'est le National qui s'impose 2-0 et en profite pour creuser l'écart au classement sur son éternel rival.

La rencontre débute bien pour Al Ahly qui pose des problèmes à son adversaire. A la 22è minute, Momen Zakaria trompe le gardien du Zamalek et met les Diables rouges devant. Malgré des intentions offensives, les Chevaliers vont à la pause avant un handicap.

Au retour des vestiaires, Al Ahly tente d'aggraver le score tandis que le Zamalek essaye de revenir au score. peine perdue. rentré quelques minutes plus tôt en jeu, le Nigérian Victor Ajayi va inscrire un second but pour Ahly qui remporte le match.

Au classement, Ahly est leader avec 45 points et le Zamalek, 3è avec 34 points. Mais les chevaliers ont 2 matchs en retard.