Cote d'Ivoire: CAN 2017 - La liste des Eléphants à l'épreuve des critiques

Car, comme dit Otokoré « il n'y a pas de sélection idéale« , le vin est tiré il faut le boire. « En 2015, on a vu par exemple Eric Bailly à la place de Franc Kessié. Illustre inconnu, le jeune défenseur avait sorti une superbe prestation et permis à la Côte d'Ivoire de remporter la CAN« .

Cette liste me laisse sur ma fin. Il y a des joueurs qui on brillé en 2015. Mais ils ne sont pas au mieux de leur forme actuellement. Ils ne sont pas capables de mener la côte d'ivoire au sommet de l'Afrique ». Une Côte d'Ivoire dont le journaliste évalue les chances de succès au rendez-vous gabonais à 50%.

C'est, en tout cas, l'analyse que pond Didier Otokoré, champion d'Afrique 1992, pour qui « Dussuyer se réconforte en disant qu'il garde son ossature des éliminatoires de la CAN et du Mondial.

Parce que, regrette-il, « on y trouve des joueurs qui ne sont pas en jambes à l'image de Wilfried Bony, Max-Gradel, ou encore des joueurs longtemps sélectionnés mais qui n'ont jamais passé un autre cap tels que Diarrassouba Viera et Sayouba Mandé« . La notion de continuité serait-elle alors un filon savamment exploité pour servir les besoins de la cause?

Copyright © 2016 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.