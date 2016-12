Algérie: Célébration à Belgrade du 90e anniversaire de Stevan Labudovic, cameraman de la Révolution algérienne

Résultats et classement à l'issue de la 7e journée de la 2e phase du championnat d'Algérie… Plus »

Des images d'archives du caméraman sur les opérations menées par l'Armée de libération nationale (ALN), ainsi que sur les visites effectuées en Yougoslavie par les défunts présidents Houari Boumediène et Chadli Benjedid et celles effectuées par le président Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères et celles de Tito en Algérie, ont été diffusées à l'occasion de cette célébration.

Etaient présents à cette cérémonie, le ministre de la Défense de Serbie, Zoran Djordjevic, le président de la municipalité de Berane (Montenégro), ville natale de Stevan Labudovic, Dragoslav Scekic, des membres du corps diplomatique arabe et africain et des amis de l'Algérie.

Il décida en 1959 d'entrer en Algérie, via la Tunisie, pour filmer et photographier des séquences de la guerre dans les Aurès.

