Sénégal: La sortie de Mankeur Ndiaye sur la Gambie et Israël à la Une

"C'est le cas en cette fin d'année où la demande dépasse largement l'offre des éleveurs", note Le Témoin, dont les investigations "montrent que cette pénurie de viande porcine est provoquée par les commerçants et importateurs gambiens et bissau-guinéens, surtout, venus s'approvisionner au Sénégal au prix fort".

"Pour la communauté chrétienne, les fêtes de Noël et de fin d'année sont l'occasion de faire honneur aux viandes de choix, particulièrement de porc. Dans un pays composé à 95% de musulmans comme le Sénégal, les tabous et autres considérations religieuses freinent le développement de la filière porcine. D'où les pénuries souvent constatées", écrit le journal.

Cette résolution, initialement proposée par l'Egypte et qui devait être votée jeudi, avait finalement été présentée au vote vendredi à l'initiative de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la Malaisie et du Venezuela, après une volte-face du Caire.

Dakar — Les quotidiens reçus vendredi à l'APS se font largement écho des déclarations du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sur la situation en Gambie et les mesures prises par Israël contre le Sénégal après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2334 contre les colonies israéliennes.

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.