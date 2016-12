Madagascar: Village de Noël Andohatapenaka - AmbondronA pour le bouquet final

Ambondrona dans toute sa splendeur, ce jour à Andohatapenaka.

Dernier jour et le meilleur pour la fin, au Village de Noël à Andohatapenaka. Après 10 jours de festivités, place au groupe Ambondrona pour fermer le bal. Les fans trépignent d'impatience, les artistes aussi. Rendez-vous cet après-midi à 16 h.

Au Village de Noël à Andohatapenaka, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. les enfants s'amusent toujours grâce aux divers jeux mis à leur disposition, les ados et les jeunes sont toujours aussi attirés par l'espace roller et sport extrême, et les fêtards par les concerts. Avec une sélection qui ne laisse pas le grand public de marbre, et à en croire l'affluence de la prestation de Samoela d'hier, place à la pop rock avec AmbondronA, cet après-midi à partir de 16 h. Les tickets restent à 2 000 ar pour les adultes et 1 000 ar pour les enfants, et peuvent être retirés à tout moment, puisque de toute évidence, sur les réseaux sociaux, on s'affole déjà pour ce concert cadeau avec AmbondronA. Les organisateurs le savent bien, et conseillent aux fans de s'y préparer à l'avance, les places se vendront comme des petits pains.

AmbondronA. Beranto, Kix, Honty, Blanc et Ranto, eux, sont ravis de rencontrer leurs fans en cette fin d'année 2016. Une année pleine d'émotion pour le groupe, qui a une fois de plus réussi le pari de remplir le coliseum d'Antsonjombe. Et puis bien sûr d'aller vers leurs fans dans les régions et à l'étranger. Cette année, le groupe AmbondronA est revenu plus tôt que prévu, histoire de partager leur musique avec les fans sur place. Un dernier concert avec la programmation de 2017 qui promet encore plus de surprises. En attendant, les fans peuvent s'attendre à un grand concert, puisque le groupe s'active déjà pour offrir un grand moment. Wait and see!