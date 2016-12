Madagascar: BC Blues - Ouverture du Premium à Antaninarenina

Et pour une entrée en grande pompe, ils ont choisi de créer un menu spécial Saint-Sylvestre, avec des plats succulents autour de mets de luxe et exotiques: foie gras, fruits de mer, rôti de poulet, camarons... Mais une soirée de la Saint-Sylvestre, c'est surtout de l'ambiance. Et pour cela, le BC Blues donne le micro au public à travers le karaoké live avec des musiciens, dès 19h, avant le clubbing qui débutera à 23 h, animé par DJ Jo, Tk DJ et D'iar Jay.

En cette veille de l'année 2017, ils innovent et vont un peu plus loin en ouvrant un BC Blues Premium à Antaninarenina, partageant ainsi le hall d'entrée avec la légendaire discothèque Le Caveau.

