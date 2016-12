Madagascar: USAID Madagascar - Focus sur les mères et les nouveau-nés

Un aperçu des matériels et équipements remis au ministère de la Santé publique.

Le manque de matériel fait partie des difficultés endurées par le ministère de la Santé publique malgache. Difficulté qui entraîne, en partie, la hausse du taux de mortalité des mères et des nouveau-nés dans la majorité des régions de l'île. La remise de matériels et d'équipements techniques d'une valeur de 574 millions d'Ariary par l'USAID Madagascar audit ministère vient dans ce cas à point nommé. Une initiative qui entre dans le cadre du programme de Suivi de la Mère et de l'Enfant (Maternal and Child Survival Program-MSCP).

Financé par l'USAID Madagascar, ledit programme appuie le Ministère de la Santé publique dans « la mise en œuvre de la feuille de route pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale ». Ainsi, les équipements dits de « base » comprennent des « kits de prise en charge de la santé maternelle et néonatale. Entre autres des kits de réanimations du nouveau-né, des ventouses obstétricales pour les accouchements prolongés, des tensiomètres, des stéthoscopes et des kits pour la planification familiale. » Outre ces équipements, des outils de gestion pour la planification des idées données et statistiques de santé ont également fait partie de ces dons.

Destinations. 15 régions d'intervention du programme Maternal Maternal and Child Survival Program (MSCP) bénéficient de ces dons de matériels et d'équipements. Lesdites régions étant des lieux de déroulement de formation sanitaire, environ 450 environ, qui se consacrent surtout sur la prise en charge de la mère et du nouveau-né pendant la grossesse et l'accouchement. Toujours dans ce cadre, près de 520 prestataires de santé de 10 régions ont également été formés sur la prise en charge des femmes pendant la grossesse, l'accouchement et celle du nouveau-né.