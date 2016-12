Madagascar: Boxe Chinoise Lei tai - Jean Christian fait chevalier

Le septuple champion du monde de boxe chinoise Jean Christian Randriamalaza a été triplement gâté hier.

La persévérance de Jean Christian Randriamalaza a fini par payer. Après avoir plusieurs fois porté haut les couleurs nationales aux compétitions nationales, Jean Christian Randriamalaza a été récompensé à hauteur des efforts qu'il a fournis. Après les efforts vient toujours la récompense. Hier, le champion hors pair a été reçu au Palais d'Etat d'Iavoloha par le président de la République Hery Rajaonarimampianina. Le locataire d'Iavoloha a mis les petits plats dans les grands pour honorer celui qui fait la fierté des Malgaches. « 2016 était une année propice pour le sport malgache. Après la pétanque et voilà la boxe chinoise fait de nouveau parler Madagascar sur la scène internationale. Tu as justifié que les sportifs et les jeunes Malgaches ont du potentiel. Gagner ce titre mondial à plusieurs reprises n'est pas le fruit du hasard, mais des efforts et du travail de longue haleine » a fait ressortir le président. A cette occasion, une prime présidentielle de 5 millions a été offerte à Jean Christian comme tous les autres champions du monde.

Décoration. Après Iavoloha, la cérémonie s'est poursuivie au Palais des Sports de Mahamasina. Jean Christian a été fait chevalier de l'ordre national et ordre de mérite sportif par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa. L'occasion pour retracer le parcours de ce champion à multiples casquettes. « L'équipe de France m'a déjà sollicité, mais, je suis fier d'être Malgache et de défendre les honneurs de mon pays aux compétitions internationales. Je saisis ainsi de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'obtention de ce résultat en premier lieu l'Etat, mon staff, ma famille et bien d'autres » a-t-il expliqué. Une tournée nationale sera prévue en début d'année dont le 2 janvier à Toamasina sa ville natale. « Comme Jean Christian rentrera en début d'année en France, sa décoration a été avancée, mais, une cérémonie spéciale sera réservée aux autres champions avec le président de la République en janvier prochain » a conclu le numéro un des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa.