Madagascar: HCC - Vers une nouvelle révision du règlement intérieur

Avantage. Le mérite de la nouvelle loi qui a beaucoup de chances de passer, serait de mettre tous les agents de l'Etat sur le même pied d'égalité par rapport à l'âge du départ à la retraite. L'autre avantage est que la décision ne relèverait plus du pouvoir discrétionnaire pour ne pas dire du bon vouloir des décideurs, tel que c'est le cas pour le Collège des Hauts conseillers qui ont jusqu'ici, le pouvoir d'en délibérer. Alors même que les difficultés économiques actuelles poussent presque tous les fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en bas de l'échelle, à travailler plus (longtemps) pour ne pas gagner moins. Surtout pour ceux dont l'ancienneté ne leur permet pas de toucher une pension de retraite complète.

« Le départ à la retraite des fonctionnaires de la Haute Cour Constitutionnelle est fixé à 60 ans. Toutefois, à la demande de l'intéressé et en cas de nécessité de service, le maintien en fonction est possible sur délibération du Collège des Hauts conseillers ». Ces dispositions de l'article 64 du règlement intérieur de la HCC qui vient tout juste d'être révisé, seront inévitablement modifiées avec le recul annoncé de l'âge du départ à la retraite dans la Fonction Publique. En effet, après son examen en conseil de gouvernement puis en conseil des ministres, le projet de texte portant l'âge de la retraite à 65 ans, sera soumis tour à tour auprès des deux Chambres du Parlement.

