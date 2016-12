Madagascar: Gendarmerie - Un millier d'éléments mobilisés pour les fêtes de fin d'année

Tolérance zéro. Selon la CIRGN représentée par le colonel Bevoavy lors d'une conférence de presse à la salle OPS Ankadilalana hier, ce sera la tolérance zéro pour les infractions du genre conduite en état d'ivresse, excès de vitesse et surcharges. Les gendarmes vont se répartir en deux groupes : d'un côté, les éléments à pied qui vont être déployés dans la périphérie de Tana. Et de l'autre, les éléments motorisés pour accomplir les missions.

Ils seront en charge de la sécurité intérieure, mais aussi routière de la région d'Analamanga. Leurs zones d'intervention s'étendront de la capitale à la périphérie, notamment Anosizato, Sabotsy Namehana, Itaosy et Ambohimangakely. Les points sensibles seront prioritaires pour que les Tananariviens puissent passer paisiblement et sereinement les fêtes.

Afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes pendant les fêtes de fin d'année et du Nouvel An, la Gendarmerie nationale va mobiliser plus de 1 000 éléments d'ici à demain.

Copyright © 2016 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.