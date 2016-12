Madagascar: Manga Mania Festival - Quand l'Asie fait son show

Le rendez-vous à ne pas rater pour les acros de la culture asiatique. Les 28, 29 et 30 décembre, l'Asie fait son show au Gymnase Couvert Ankorondrano.

Un lieu qui met surtout en scène les cultures japonaises et coréennes mais également, exceptionnellement pour cette édition, les cultures chinoises et indonésiennes. Un moment de découverte pour les novices, et d'expression de leur passion pour les adeptes. En tout, 40 stands ont été occupés. Les organisateurs ont fait des efforts afin de bien structurer cet évènement. Et cela s'est vu dans l'agencement des stands et l'ossature de la scène qui a, exclusivement été ornée d'effets spéciaux comme le lance-flamme, les jeux de lumières... Des activités ouvertes au grand public de toutes catégories et de toutes classes d'âge pour prendre du bon temps : en premier plan, le flashmob stimulé par la projection des chorégraphies issues du jeu populaire Just Dance qui éveille bien des danseurs.

Il eut également les différentes démonstrations qui ont mis en scène le Taekwondo ainsi que la Danse du Dragon et enfin la scène ouverte qui offre l'opportunité aux fanatiques de partager leur passion aux spectateurs avec différentes animations comme la Dance Cover et bien d'autres. A travers leurs prestations, les jeunes Malgaches ont exprimé leur amour de ces cultures et plus particulièrement leur talent. Des jeux à en perdre la tête, des dégustations à s'en lécher les babines, et des goodies qui ravivent le cœur des fans. Une expostion bien faite !