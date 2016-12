Madagascar: Electricité de la JIRAMA - Aucun délestage dans la ville de Nosy-Be

Avec une JIRAMA locale quasiment indépendante et disposant d'un statut plus ou moins avantageux, la ville de Nosy-Be est épargnée par le phénomène du délestage, qui frappe presque tout le pays, actuellement. Le nouveau directeur général de la JIRAMA de Nosy-Be, Fahay Mande Isaora Zefania, a affirmé que « depuis la hausse fréquente de la tension sur les lignes électriques pendant une forte pluie; le système de sécurité se déclenche automatiquement et bloque tout fonctionnement du moteur. C'est la seule raison qui pourrait entraîner une coupure d'électricité qui est de courte durée, mais qui assure également la bonne marche du système de production électrique ». Pour ce directeur général, il s'agit d'un projet à succès justifié par les résultats actuels. D'après ses dires, le prochain projet à mettre en œuvre visera à supprimer les coupures d'eau.

