Madagascar: Haltérophile - Harinelina Randriamanarivo reconduit

Sept ligues sur sept ont décidé de renouveler leur confiance à Harinelina Randriamanarivo à la tête de la fédération malgache d'haltérophilie. C'était lors de l'assemblée générale élective qui s'est tenue, hier, à Miarinarivo.

La particularité de ce troisième mandat est que le comité directeur est composé entre autres d'anciens haltérophiles et ceux encore en exercice comme de Vania Ravololoniaina comme conseillère. Une manière de préparer déjà les athlètes pour les prochaines années à venir dans la gestion de la fédération.

La direction du sport fédéral dirigée par Rosa Rakotozafy, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports est au four et au moulin quant à l'organisation des élections des fédérations sportives. Les AGE et AGO constituent une occasion pour la DSF de faire passer les messages du ministère quant à la relation entre les ligues, les fédérations et le ministère de tutelle. Mais aussi de pouvoir expliquer dans l'ensemble le rôle que joue le ministère et les critères d'obtention des subventions.