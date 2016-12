Madagascar: Prix du carburant - Une nouvelle hausse prévue en début d'année

Une augmentation des prix cette fois-ci encore, puisque la vérité des prix veut que la variation à la baisse ou à la hausse soit indexée aux deux paramètres essentiels que sont les prix du brut et la parité de l'ariary. Les cours du brut est passé de 50 dollars en début décembre à 55 dollars actuellement. Cette remontée des cours du brut provient, rappelons-le, de l'accord historique signé entre les pays membres de l'OPEP, pour une limitation de leur production. Pour sa part, le dollar s'est envolé, non seulement par rapport à l'euro, mais également, par rapport à l'ariary. Le dollar est ainsi passé de 3 329,16 ariary au début à 3 350,54 ariary actuellement. Deux changements à la hausse suffisants pour réviser les prix à la pompe. Pour rappel les prix actuels sont de 3 640 ariary le litre pour le super carburant, 2 290 ariary pour celui du pétrole lampant et enfin 3 070 ariary pour le gas-oil. Normalement la hausse qui sera appliquée sera comprise entre 2% et 4%, soit environ 80 ariary par litre.

