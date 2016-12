Burkina Faso: Lutte contre la fraude - A la place des chambres à air, des poulets.

Rappelons que par le passé, les poulets étaient transportés par des camions et la saisie se faisait suivant les contrôles sur l'origine et les conditions de transports.

La recherche de l'argent de nos concitoyens est plus que jamais une cupidité et non une technique de survie comme l'entend-on parfois. « Id baodad nor diibo ».

Chargé chacun avec au moins deux sacs de 100 kilogrammes, l'allure de la circulation et la période où se déroule le trajet, entre 4h à 5h du matin laisse perplexe l'honnête citoyen. Qu'est-ce qu'on peut bien transporter à cette heure et que peut-on bien gagner en roulant à cette vitesse ?

