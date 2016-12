Algérie: Alger - Distribution de 1.200 logements sociaux locatifs

Résultats et classement à l'issue de la 7e journée de la 2e phase du championnat d'Algérie… Plus »

Sur ces 188 postulants, 120 étaient déjà inscrits au programme AADL, 35 possèdent un logement, 27 ont bénéficié d'une aide financière de l'Etat, et 5 sont titulaires d'un permis de construire et un (1) a bénéficié d'un logement LPP.

Concernant la quatrième et dernière phase de la 21ème opération de relogement, elle a concerné 16 bidonvilles situés dans le quartier "Le palmier" (commune des Eucalyptus) pour 244 familles, "Omar Ouahib" (Bologhine) pour 335 familles, "La caserne" (Bologhine) pour 98 familles, "Le Plateau" (Bologhine) pour 74 familles et "Le jaillis" (Bologhine) pour 62 familles.

Par ailleurs, il a affirmé que depuis deux ans et demi, il a été distribué plus de 51.000 logements dont 46.000 LPL, le reste relevant des autres formules, et ce, dans le cadre du programme du président de la République visant à éradiquer l'habitat précaire et les bidonvilles.

Supervisée par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, cette opération a permis la distribution de 1.200 LPL à des familles qui vivaient dans des habitations précaires et ont ainsi bénéficié de logements décents à Sidi Abdallah, Kourifa (El Harrach) et à Rahmania.

Alger — Pas moins de 1.200 Logements publics locatifs (LPL) ont été distribués, jeudi à Alger, dans le cadre de l'éradication du logement précaire et du parachèvement du programme de la quatrième et dernière étape de la 21ème opération de relogement.

