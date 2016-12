Pour Mankeur Ndiaye, le recours en annulation des élections est fondé principalement sur un problème de décompte des voix. Et dans ce cas, dit-il, «s'il y'a un problème il faut demander peut-être un autre comptage et non l'annulation du scrutin ».

Il informe toutefois que la Communauté économique des états de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) reste encore ouverte à une sortie de crise pacifique. Il soutient dans ce sens que le président Nigéria Mouhamed Buhari et le président sortant du ghanéen John Dramani se rendront une fois de plus à Banjul pour rencontrer le Président Yaya Jammeh.

«Nous sommes très clairs là-dessus. A compter du 18 janvier à minuit, la communauté internationale considéra que Yaya Jammeh n'est plus Président de la Gambie », a dit le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Mankeur Ndiaye interpellé hier, jeudi 29 décembre, par des parlementaires.

La communauté internationale ne reconnaîtra plus Yaya Jammeh comme Président de la Gambie, au-delà de la journée du 18 janvier 2017. L'annonce est du ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye. Hier, jeudi 20 décembre, interpellé sur la question gambienne par des députés, il a été catégorique sur cette position.

