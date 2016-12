Sénégal: Atelier de partage du projet mobilier national - Les artisans gagnent 45% de la commande

L'atelier de partage du projet mobilier national s'est tenu hier, Jeudi 29 décembre, dans le cadre de l'exécution de la directive présidentielle visant à consacrer 15% de la commande publique aux artisans locaux.

L'objectif est que 2017 soit une année de consécration avec l'organisation de la première foire internationale de Dakar. Toutefois, le ministre de tutelle, Mamadou Talla a exhorté les artisans à mieux s'organiser en vue d'accéder aux dispositifs d'appui mis en place par le gouvernement.

Dans le cadre du plan Sénégal émergent, le Président de la République, Macky Sall a manifesté sa volonté de redynamiser le secteur artisanal pour relancer l'économie nationale. A cet effet, 15% de la commande publique a été attribué aux artisans.

Une mesure saluée à sa juste valeur par ledit secteur qui tend à se professionnaliser. Hier, jeudi lors de l'atelier de partage du projet mobilier national, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat, Mamadou Talla, les a exhortés à mieux s'organiser en vue d'accéder aux dispositifs d'appui mis en place par le gouvernement du Sénégal.

«L'artisanat est l'un des piliers majeurs de l'économie du Sénégal. Je vous exhorte à mieux vous organiser en vue d'accéder aux dispositifs d'appui déjà mis en place par le gouvernement pour répondre à notre problématique des 4 F Cfa , à savoir la formalisation, le financement, le foncier et la formation », a-t-il déclaré.

Pour cette année la commande est passée à 45% contre 21% en 2015 et 12% en 2014 pour un montant cumulé d'un milliard 256 millions de FCFA.

Une progression qui a amené le ministre délégué en charge du budget Birima Mangara, de souligner : « nous allons poursuivre l'accompagnement dans la préparation des dossiers de soumissions dans le secteur de l'artisanat. C'est une opportunité pour redynamiser et repositionner le secteur de l'artisanat.

C'est un levier de développement de l'économie sénégalaise». La mise en place de la coordination du projet mobilier national sous la tutelle du ministère en charge de l'artisanat, a permis un accompagnement sur les procédures de marchés .

Selon le ministre Talla: «le président de la République accorde une place importante à ce secteur de l'artisanat dans la politique de création d'emplois et la relance de l'économie.

A cet effet, les entreprises artisanales doivent se formaliser et unir leurs forces et surtout continuer à se perfectionner afin de transformer de façon structurelle les unités de production et d'accroître leurs moyens de production », fait-il savoir. Tout en «osant espérer que l'année 2017 verra une consécration qui améliorera le pourcentage de la commande publique ».

Le ministre a aussi rappelé les résultats de la directive présidentielle qui indique que 145 artisans de Dakar ont été formés en mobilier de bureau et d'appartement, 15 cordonniers en production de bottes militaires et 30 chefs d'entreprises et membres d'organisations artisanales en dépouille de passation de marchés.

Il s'y ajoute 40 maîtres menuisiers formés dans la région de Ziguinchor, 30 dans la région Tambacounda formés en mobilier de bureau. Le président des professionnels du bois de Dakar, Moussa Mbaye, pour sa part a invité les artisans à «faire des produits de qualité pour ne pas décevoir la confiance du gouvernement qui travaille pour l'attribution de marchés »