Sénégal: Kaolack - Blocage des containers d'arachides au Port autonome de Dakar

C'est à dire s'ouvrir aux opérateurs-exportateurs pour avoir une idée sur leurs cahiers de charges et s'apercevoir de la situation agricole, le calvaire rencontré par les professionnels qui s'y activent et la nature des transactions commerciales exécutées.

Et dans une dynamique de décanter la situation, on leur exige la libéralisation d'une consignation pour sortir leurs marchandises du territoire. Autrement dit, une somme en guise de caution qui sera versée à la douane pour servir d'annonce à une éventuelle taxe qui sera payée.

Le collectif des opérateurs-exportateurs de graines d'arachides (Copega), qui tenait hier, Jeudi, une réunion d'informations et de partages à la chambre de commerce de Kaolack, a pris a ferme décision de fermer les 4 et 5 Janvier prochains l'ensemble de ses centres d'achat ouverts sur le territoire national. Aussi ses membres vont unanimement s'abstenir de charger le navire du 11 Janvier qui doit se rendre le même jour en Chine.

