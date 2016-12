Burkina Faso: Sécurisation de la fête du Nouvel an - Plus de 2 000 policiers veilleront au grain

A cet effet, le commissaire principal de police a invité les populations à dénoncer tout cas suspect aux numéros verts (le 10 10, le 16 et le 17) pour qu'ensemble, l'on puisse faire, a-t-il souhaité, de la capitale en particulier et du pays en général, un havre de paix pendant et après les fêtes de fin d'année.

Ce volet sera assumé par la direction des unités d'intervention. « Plus de 424 éléments ont été déployés à cet effet, soit un effectif de près de 2000 policiers » a précisé le commissaire de police Kambiré, principal animateur des échanges face aux hommes et femmes de médias.

A ce propos, les préparatifs vont bon train avec un dispositif planifié avec des objectifs clairs et des actions concrètes et précises à mener par des hommes bien identifiés pour assumer des rôles spécifiques sur le terrain le jour J, c'est-à-dire dans la nuit du passage à la nouvelle année qui s'annonce.

La fête de la « Saint sylvestre » communément appelée « fête du 31 » avance à grands pas. Plus qu'un jour seulement pour que cette fête soit célébrée au Burkina Faso comme dans d'autres pays du monde. Pendant ce temps, l'on s'active au niveau de la police pour veiller au grain afin de permettre aux populations de traverser cette période cruciale avec plus de sérénité.

Copyright © 2016 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.