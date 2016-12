Sénégal: Face au défi de l'autosuffisance en riz - La restructuration de la subvention de l'état preconisée

«La filière riz est en train d'engranger de bons résultats. C'est vrai que l'objectif d'atteindre l'autosuffisance à l'horizon 2017 n'est pas encore atteint. Il y a pas de péril en la demeure, on est à mi-chemin, mais on apprécie en tant qu'expert les résultats remarquables obtenus », souligne-t-il.

Enfin la cinquième recommandation, c'est le renforcement des capacités des acteurs. Par ailleurs, M Sidibé rassure que non seulement le gouvernement va suivre ces recommandations, mais il va travailler à leur mise en œuvre le plus rapidement possible pour que l'autosuffisance en riz soit atteinte.

Nous avons décidé pour l'année 2017 de concentrer tous nos efforts dans ce domaine. Il faudrait qu'on travaille vraiment à restructurer ces interprofessions et faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus viables », soutient-il.

A l'issu des travaux de l'atelier sur le financement de la riziculture par les institutions financières, 5 recommandations ont été faites par les participants. Il s'agit, entre autres, de la restructuration du financement et de la subvention de l'Etat, du renforcement de la chaîne de valeur riz et du renforcement du Ceriz.

Copyright © 2016 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.