Sénégal: Projet ville verte - La place de la Nation fait peau neuve

A en croire le Premier ministre, cette réfection de la Place de la Nation permettra aussi à la mairie de récolter des fonds. «J'ai vu aussi que le sport n'a pas été oublié pour dire que cette place a été rendue à la jeunesse, la lutte n'a pas été oubliée, les enfants et la sécurité n'ont pas été également oubliés, il y a même des installations qui sont prévues et qui vont être en service dès aujourd'hui pour sécuriser les lieux», a-t-il déclaré.

Après la visite de la délégation pour voir les différents équipements, le Premier ministre, qui s'est réjoui du nouveau visage de la Place de la Nation, a fait savoir que d'ores et déjà les populations de la Gueule Tapé, Fass et Colobane pourront tirer profit de cette nouvelle place.

Des terrains pour le football et le basket, un espace pour la lutte, des jardins, tous animés de guirlandes. C'est le nouveau décor qu'on retrouve à la Place de la Nation, plus connue sous le nom de place de l'Obélisque.

La Place de l'Obélisque s'est faite un nouveau visage avec sa réfection en cours même si les travaux n'étaient pas totalement terminés jusqu'à hier, jeudi 29 décembre, lors de la visite du Premier ministre, Mahammad Boun Abdalah Dionne, accompagné du ministre du Renouveau urbain, du Cadre de vie et de l'Habitat, Diène Farba Sarr. Le chef du gouvernement a indiqué à l'occasion que la nouvelle Place va permettre aux populations et à la mairie d'en tirer profit.

Copyright © 2016 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.