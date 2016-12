Ile Maurice: Consommation - Des produits festifs se font désirer

Le Nouvel An est une occasion spéciale. Raison pour laquelle on se permet de s'offrir, ou d'offrir aux autres, des produits festifs tels que de la dinde et du canard, ou même un mets plus rarement servi comme la viande de bouc, ou encore, pour arroser le tout, des bouteilles de vin, de whisky et de champagne. Un luxe qui n'est pas forcément accessible durant le reste de l'année.

À moins de 48 heures du Nouvel An, un petit détour dans des supermarchés nous permet de constater que certains produits festifs se font désirer. Chez King Savers, à Mont-Choisy, Patrice Moutou, responsable du rayon des produits frais, laisse entendre que la viande de canard y est en rupture de stock.

Idem chez Intermart, à Bagatelle. «On attend de nouvelles cargaisons de viandes de cerf, d'agneau, de canard et de dinde», confie Shandya Arjoo, responsable de rayon des pro- duits frais. Au supermarché Lolo, à Morcellement St-André, ce sont surtout les viandes de bouc et de mouton qui ont la cote.

En fait, selon les dires de ces deux employés, le stock est presque épuisé depuis la fête de Noël. Mais l'absence de ces produits frais ne les tracasse pas trop car «d'habitude, les consommateurs viennent faire ce type d'achat à la veille du Nouvel An».

Preety Mahadev n'a, elle, pas attendu la dernière minute pour faire ses achats. «On reçoit des proches à la maison chaque 2 janvier. Et selon la tradition, la viande d'agneau sera au menu», relate cette habitante de Pamplemousses.

On quitte les produits frais pour aller dans les rayons des bouteilles de vin, de whisky et de champagne. Et on rencontre Daramveer Gunputh, qui remplit son caddie avec une vingtaine de bouteilles de vin. «Je les achète pour mes clients. On a travaillé ensemble pendant un an.

Et comme chaque année, depuis cinq ans, je leur offre une bouteille de bon vin comme pré- sent. Autant leur offrir quelque chose qui va leur faire plaisir», confie cet habitant de Vacoas. D'ajouter qu'il va aussi acheter quelques bouteilles pour sa propre consommation et celle de la famille. Le budget total, dit-il, pourrait tourner autour de Rs 40 000.

Mariola Domingo fait, elle aussi, des provisions en marge des festivités. Selon la tradition, cette couturière va acheter une bouteille de vin et de whisky. «Nous ne sommes pas de grands buveurs, mais pour le Nouvel An, on trinque autour d'un verre de vin», dit cette habitante de Brisée-Verdière.

Rannoojee, responsable du rayon des boissons à Intermart de Bagatelle, le vin reste le choix préféré des clients. «Ils en consomment en famille, autour d'un déjeuner ou dîner. Sans compter que, comparativement, le whisky coûte plus cher», fait-il ressortir.