Ile Maurice: Georges Ah Yan - «D'ici le 6 janvier, on avisera si l'on fera appel du jugement de La Cambuse»

Le Nouvel An est une occasion spéciale. Raison pour laquelle on se permet de s'offrir, ou d'offrir aux autres,… Plus »

Pour rappel, l'affaire remonte à novembre 2015. Une plainte de Georges Ah Yan contre le conseil de district de Grand-Port ayant délivré le Building and Land Use Permit au promoteur du Chaland avait gelé le début des travaux.

Le litige entre le groupe mené par Georges Ah Yan et le groupe Currimjee portait sur deux aspects. D'une part, le projet ôtera 7,5 arpents de plage publique aux Mauriciens et, d'autre part, le site revêt un intérêt écologique certain à l'instar de zones de ponte de tortues, entre autres.

Copyright © 2016 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.