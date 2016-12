Sénégal: Diourbel - Application du permis à point, les acteurs locaux disent oui... mais

Une réunion de sensibilisation et de partage sur les projets de reforme du sous-secteur du transport routier, s'est tenu ce jeudi 29 dans un hôtel de la place .Il s'agit de discuter avec les différents acteurs sur la sécurité routière. Mais les acteurs locaux qui saluent la mesure exigent des mesures d'accompagnement pour ne pas subir la pression des forces de sécurité.

Le Directeur du transport routier accompagné de Malick Ndiaye, conseiller technique en transport routier a tenu une réunion de sensibilisation et de partage sur les projets de reforme du sous -secteur du transport routier dans un hôtel de la place.

Cheikh Omar Gaye a laissé entendre que « cela fait suite au violent accident de la circulation, ayant coûté la vie à prés de 14 personnes à hauteur de Koupentoum que le chef de l'Etat Macky Sall nous a instruit de réfléchir sur la délivrance des permis, mais aussi sur le contrôle routier avec une tolérance Zéro ».

Le Directeur du transport routier Cheikh Omar Gaye déclare : «nous sommes venus pour sensibiliser les acteurs sur la sécurité routière et partager avec eux les projets et les reformes que l'Etat compte mener dans le sous-secteur des transports routiers ». S'agissant de la sécurité routière ,il soutient qu'on a enregistre prés de 68 morts sur nos routes depuis le Magal a nos jours.

Le bilan le plus lourd remonte au 13 Décembre à hauteur Koumpentoum où on a enregistré un accident de la circulation qui a fait 14 Morts dont 12 corps calcinés.

Et de rappeler aux usagers à leur responsabilité suite à la sortie du chef de l'Etat qui demande qu'on revaille les conditions d'examen du permis de conduire, la délivrance des visites techniques les contrôles techniques des véhicules et du contrôle routier .

Et de renchérir que le dénominateur commun de tous ces accidents de la circulation reste le facteur humain. Ces gens ont l'habitude d'incriminer trois facteurs : humain, la route et le véhicule. Pour ces deux derniers éléments, il faut dire que l'Etat est en train de faire beaucoup d'efforts dans le réseau routier aussi bien dans l'entretien où il dépense prés de 60 milliards

En ce qui concerne le deuxième point, il faut souligner que l'Etat a mis en place un centre de contrôle technique routier à Dakar et on est en train de travailler pour la généralisation. On a déjà lancé les appels d'offres .

PLUS DE 2 MILLIONS DE FAUX PERMIS CIRCULENT AU SENEGAL

Plus de 90 pour cent des accidents incriminent le facteur humain la fatigue ,l'indiscipline . C'est pourquoi l'Etat a mis en œuvre des projets dont le permis à points , la reforme du code de la route pour introduire certains éléments qui ne sont pas inclus dans le code de la route telles que les autoroutes et la grande vitesses ferroviaire et certaines dispositions de la numérisation et la fixation des titres de transports .

Sur ce point précis ,il fait remarquer que beaucoup de documents de transport circulent au Sénégal .Par exemple il y a officiellement 996 000 permis de conduire qui ont été délivrés régulièrement par l'administration des transports routier alors qu'il y a plus de 3 millions de permis qui circulent dans le réseau .

Ce qui fait qu'il y a prés de 2millions de faux permis qui circulent au Sénégal . C'est pourquoi, dira t- il nous allons numériser et sécuriser les titres de transport en introduisant la biométrie avec des cartes à puce .Cela nous permettra d'avoir un guichet unique virtuel, a-t-il lance.

Le Président du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Diourbel Serigne Sall salue la mise en place de permis à points .Mais il plaide pour la mise en œuvre de mesures d'accompagnement surtout avec la réhabilitation de nos routes.

A cela, il faut ajouter la mise en place de radars pour éviter que les chauffeurs soient à la merci des agents de sécurité .Ce qui pourrait ouvrir une porte pour la corruption. Pour le directeur du transport routier ,c'est la machine qui va enlever les points. Chacun a le droit de faire son recours en cas d'infraction, a-t-il martèle .