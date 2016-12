Sénégal: Foundiougne - L'administration, les élus et techniciens misent sur l'éducation et la santé

S'agissant des élus, leur formation et renforcement de capacité figurent au centre des préoccupations. Pour la question de la santé qui se pose avec acuité, compte tenu de la disparité géographique et du nombre exorbitant d'îles, les investissements seront surtout orientés vers la réalisation de nouvelles structures de santé et l'accompagnement de ces établissements en matériel, équipements et logistiques.

Sur le terrain cette démarche sera concrétisée par l'accompagnement en équipements des lycées et collèges, les élèves issus de familles pauvres et la promotion de l'excellence dans l'ensemble des établissements scolaires.

Même si tout est priorité dans ce département qui manque de tout, le président du conseil départemental Moustapha Mbaye et son équipe ont choisi ces deux domaines d'intervention pour mieux prendre en charge la notion de développement à travers ses différentes facettes et accélérer le processus de l'émergence dans le département.

Copyright © 2016 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.