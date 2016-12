Sénégal: Le Milan AC prêt à libérer M'Baye Niang cet hiver

Comme nous vous l'annoncions, M'Baye Niang pourrait quitter le club du Milan AC dans lequel il évolue depuis 2012. Selon le média italien Tuttosport, le Franco-sénégalais partirait d'Italie en cas de «grosse offre», évalué à une vingtaine de millions d'euros.

Le quotidien italien Tuttosport révèle en effet que la formation italienne est disposée à lâcher son attaquant à condition de recevoir une offre importante. L'attaquant français est ainsi évalué à 20 millions d'euros, mais les Rossoneri pourraient se montrer moins gourmands.

Foot365 pense qu'avec l'arrivée des nouveaux propriétaires américains, l'OM doit de se renforcer cet hiver pour retrouver ses plus hauts standings.

L'attaquant du Milan AC pourrait être une bonne piste. Depuis le 22 octobre dernier, M'Baye Niang n'a plus marqué le moindre but et fait preuve d'irrégularité en 15 matches de Serie A.

Il cherchera à se relancer en Ligue 1, un championnat qu'il connait bien pour avoir évolué à Caen et Montpellier (10 buts au total), et où son adaptation serait donc plus facile.