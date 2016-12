Et, relève-t-il, en soutenant la non autorisation de la colonisation du territoire palestinien, le Sénégal est dans sa logique de reconnaissance de l'existence de l'Etat souverain de la Palestine.

Et si ma visite est annulée, c'est bien. J'ai été invité. Celui qui m'a invité ne veut plus que je vienne, je n'irai pas. C'est aussi simple que ça», dit-il. Le soutien du Sénégal au peuple palestinien date de plusieurs années.

Par ailleurs, Mankeur Ndiaye juge que l'annulation de son voyage et le rappel de l'ambassadeur israélien à Dakar n'ébranlent guère Dakar ; au point de l'obliger à remettre en cause son acte. «L'ambassadeur d'Israël est rentré le samedi soir, mais son chargé d'affaire est toujours au Sénégal.

Et mieux, les sanctions israéliennes importent peu, selon Mankeur Ndiaye. «Cette position, nous l'avons prise et nous l'assumons quelque soit les sanctions qui ont été officiellement notifiées au gouvernement du Sénégal.

Copyright © 2016 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.