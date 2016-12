La décision annoncée du chef de l'État d'attribuer au moins une dizaine de députés aux Sénégalais de l'extérieur a sans doute fait le succès de l'opération d'inscription des Sénégalais de France sur les listes électorales, à travers la procédure d'établissement de la nouvelle carte d'identité de la CEDEAO couplée à la carte d'électeur. Une inscription qui se fait néanmoins au pas de charge et sut fond de suspicions.

Dans cette opération, la commission administrative est déjà overbookée jusqu'au 31 janvier 2017 sur l'agenda mis en place par le Consulat général du Sénégal à Paris et disponible en ligne sur son site pour prendre rendez-vous.

En raison de 200 inscriptions par jour, la commission a vite atteint sa « vitesse de croisière », ce qui n'est pas sans inquiéter les associations et partis politiques qui mobilisent depuis pour le succès de cette phase du processus électoral.

Les partenaires à cette opération savent pourtant que le temps sera leur pire ennemi pour avoir un fichier électoral étoffé en France. Dans tout l'hexagone, ce sera cependant une véritable gageure de pouvoir atteindre d'ici mai, voire dépasser le cap des 62 000 inscrits du dernier fichier électoral pointé au référendum de mars 2016.

La particularité de cette opération de révision des listes électorales reste par ailleurs la présence des associations « cataloguées » en dehors des partis politiques et qui sont déjà très actives dans la sensibilisation avec, en ligne de mire, leur participation pour la première fois depuis que la nouvelle Constitution de mars 2016 a consacré la participation des listes indépendantes aux scrutins nationaux, notamment les prochaines élections législatives de juillet 2017. Parmi ces associations, on note « Diaspora Plurielle » qui est à fond dans le maillage et la vigilance que requièrent les différentes phases du processus électoral.

Sur fond de suspicions

Même si les acteurs du jeu politique n'ont pas changé en France, c'est peut-être la première fois que l'administration du Consulat et les partis politiques d'une part et les associations « citoyennes » d'autre part s'assoient autour d'une même table avec les casquettes bien spécifiées pour discuter de questions électorales.

Déjà que les relations, même cordiales, sont souvent sujettes à suspicions entre le Consul Amadou Diallo donné comme étant toujours un membre actif de l'APR, à tord ou à raison, et les partis politiques de l'opposition.

S'y ajoute un fait nouveau fixé par l'une des associations « citoyennes » les plus en vue à ce jour, notamment « Diaspora plurielle » qui disqualifie le consul du fait de ses liens de sang avec le ministre de l'Intérieur.

Étincelle dans l'air à la réunion de ce vendredi

Ce n'est pas un fait nouveau, mais faut-il préciser que le Consul Amadou Diallo est le frère du ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo.

C'est surtout, estime Aboubacar Bengelloum, que « le consul se sent intouchable dans ce processus électoral, du fait que c'est son frère en est le patron et il nous snobe et rejette toutes nos propositions, comme celle de se suffir juste du passeport pour s'inscrire ».

La suspicion ne s'arrête pas là, car la réunion de la commission administrative de ce vendredi 30 décembre promet d'être houleuse.

Pour cause, « Diaspora Plurielle » estime que « le consul fait fonctionner une commission parallèle à l'étage des bureaux du consulat où il n'y a ni représentant de la DECENA ni représentants des partis politiques pour vérifier les opérations ».

Des affirmations sur lesquelles nous n'avons pas pu interpeller le Consul Amadou Diallo. Et, ce n'est pas faute d'avoir cherché à le joindre au téléphone ou à le rencontrer à notre passage au siège la commission, toute la journée du mercredi 28 décembre.

Toutefois, nous nous sommes faits confirmer par les agents préposés aux actes administratifs de la Cni qu'il y a «appui logistique à l'étage pour soulager le rush dans le hall. Mais un appui qui ne fait que la partie photographie des fiches que nous leur envoyons ».

On est en vérité qu'au début des opérations, mais la suspicion ne va certainement pas faciliter les relations entre l'administration du consulat, les partis politiques de l'opposition et les associations citoyennes.

Pas sûr d'ailleurs que le message vidéo posté sur la page Facebook du Consulat mettant en scène le Consul Amadou Diallo lui même donnant le process pour obtenir sa carte d'électeur couplée à la carte d'identité CEDEAO suffise à apaiser la tension et à mettre tout le monde d'accord.