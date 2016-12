Sénégal: Keur Mbagne Diop\ Pape Diop, leader de Bokk Gis Gis - «La CMU n'est qu'un simple slogan, elle n'est pas... »

Le secrétaire général de la formation de « Bokk Gis Gis» qui présidait hier, un festival scolaire, à Keur Mbagne Diop, village situé à environ 8 Kms au Nord Est de Gandiaye, a indiqué à qui veut l'entendre que «le programme de Couverture maladie universelle (Cmu) n'est qu'un simple slogan qui, visiblement, n'est pas effective dans la plupart des collectivités du pays à compter Dakar. Déjà, dans le village où je suis aujourd'hui, Keur Mbagne Diop, la Cmu n'existe pas », a constaté le leader de « Bokk Gis Gis» dans un entretien avec la presse.

Pour Pape Diop, «une bonne politique de santé digne de ce nom doit se reposer sur un accompagnement sans relâche des cases, postes, districts de santé, et hôpitaux de niveau 1 et 2. D'abord au plan infrastructurel, mais également en termes de dotation quantitative et qualitative de médicaments.

Mais, au Sénégal, contrairement à ce que beaucoup disent, l'accès des populations à la santé n'est pas encore effectif au sein de la société, car partout dans les villages où je me suis rendu, les populations ne cessent de réitérer cette demande sociale et me proposent toujours d'y trouver solution, une fois mon accession au pouvoir», a annoncé l'ancien président du Sénat.